"Думаю, даже когда Манчестер Юнайтед был в своем лучшем состоянии, переход из МЮ в Реал был шагом вперед для Роналду. Потому что Реал – это Реал. Но сейчас я чувствую, что два испанских гиганты уже пали.

Салах не исключает возможности трансфера в Реал или Барселону

У Салаха еще два с половиной года по контракту. Не думаю, что для Реала было бы проблемой его купить. Мадрид потратил много денег на Азара, когда он был примерно в том же возрасте, что и Мохамед. Если бы он ушел из Ливерпуля, то "красные" получили бы огромные деньги, но мне кажется, что время для таких трансферов прошло", – цитирует Каррагера Sky Sports.

Напомним, в текущем сезоне египтянин провел в футболке Ливерпуля 21 матч во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи.

Нещадні Ліверпуль і МЮ, новий політ Кріша, круте піке Арсенала, Маліновський допоміг "стратити" Фонсеку – огляд вікенду