Каррагер назвал звезду АПЛ, который лучше Неймара – неожиданный выбор из состава конкурента

Бывший защитник Ливерпуля поделился мнением о борьбе за "Золотой мяч" в ближайшие годы.

"Я никогда не предполагал, что Стерлинг станет таким хорошим игроком. Думал, Ливерпуль совершил хорошую сделку, продав его за несколько меньше, чем 50 млн фунтов. Я ошибался. К концу его карьеры станет очевидно, что Манчестер Сити купил его по выгодной цене.

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За последние 12 месяцев Стерлинг стал одним из важных игроков эпохи, к тому же он становится лучше с каждым днем, его результативность растет до невероятных пределов.

Сейчас Рахим входит в пятерку или шестерку лучших атакующих игроков в мире, чуть ниже Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Я недавно писал, что он и Садио Мане – лучшие игроки на левом фланге.

Сейчас я оцениваю Стерлинга выше Неймара. Рахим – потенциальным обладатель "Золотого мяча" в течение следующих четырех или пяти лет ", – написал Каррагер в своей колонке для Telegraph.

Напомним, Стерлинг перешел из Ливерпуля в Манчестер Сити в 2015 году. В активе игрока сборной Англии 5 голов в четырех матчах текущей АПЛ.

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