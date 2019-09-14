toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Каррагер назвал звезду АПЛ, который лучше Неймара – неожиданный выбор из состава конкурента

07:30 126 Читати українською
Каррагер назвал звезду АПЛ, который лучше Неймара – неожиданный выбор из состава конкурента
Джейми Каррагер / Sky Sports

Бывший защитник Ливерпуля поделился мнением о борьбе за "Золотой мяч" в ближайшие годы.

"Я никогда не предполагал, что Стерлинг станет таким хорошим игроком. Думал, Ливерпуль совершил хорошую сделку, продав его за несколько меньше, чем 50 млн фунтов. Я ошибался. К концу его карьеры станет очевидно, что Манчестер Сити купил его по выгодной цене.

Манчестер Сити предложил установить два трансферных дедлайна в АПЛ

За последние 12 месяцев Стерлинг стал одним из важных игроков эпохи, к тому же он становится лучше с каждым днем, его результативность растет до невероятных пределов.

Сейчас Рахим входит в пятерку или шестерку лучших атакующих игроков в мире, чуть ниже Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Я недавно писал, что он и Садио Мане – лучшие игроки на левом фланге.

Сейчас я оцениваю Стерлинга выше Неймара. Рахим – потенциальным обладатель "Золотого мяча" в течение следующих четырех или пяти лет ", – написал Каррагер в своей колонке для Telegraph.

Напомним, Стерлинг перешел из Ливерпуля в Манчестер Сити в 2015 году. В активе игрока сборной Англии 5 голов в четырех матчах текущей АПЛ.

Зінченко проти головної сенсації, пекло для Неймара, а Рібері знову кине виклик Роналду: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Динамо потеряло Дуэлунда из-за рецидива травмы
00:20
253
Теги
Лионель Месси Лионель Месси Англия Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити Золотой мяч Криштиану Роналду Криштиану Роналду Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Неймар Неймар Джейми Каррагер Джейми Каррагер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
55
мин
Реал Мадрид
14:00
Леванте
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук