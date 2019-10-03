Каррагер назвал самого креативного игрока в составе Ливерпуля – неожиданный выбор

Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер отметил игрока, который добавляет остроты атакам команды.

"Я видел Трента Александр-Арнольда в академии Ливерпуля. Уже тогда в клубе понимали, что у них есть очень хороший игрок. На нем лежит много ответственности несмотря на его возраст. Он не станет суперзвездой, он уже суперзвезда.

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Его преимущество в том, как он владеет мячом. Он самый креативный игрок в команде. Просто посмотрите на его голевые передачи. Люди обсуждают, сможет ли он в будущем играть в полузащите и стать игроком вроде Кевина де Брюйне.

Когда думаешь о кроссах де Брюйне, которые он выполняет с позиций в полузащите, то понимаешь, что в этом аспекте Трент лучше, чем полузащитники Ливерпуля. Возможно, он мог бы играть на этой позиции", – цитирует Каррагера Anfieldwatch.

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К слову, Александр-Арнольд успел отличиться одним голом и тремя ассистами в семи матчах текущего сезона АПЛ.