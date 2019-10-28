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Каррагер: Ливерпуль уничтожил Тоттенхэм, Манчестер Сити не выигрывает такие матчи

18:04 122 Читати українською
Каррагер: Ливерпуль уничтожил Тоттенхэм, Манчестер Сити не выигрывает такие матчи
Джейми Каррагер / Sky Sports

Легенда Ливерпуля Джейми Каррагер, который сейчас работает экспертом на телевидении, после победы "красных" над Тоттенхэмом (2:1) засыпал комплиментами команду Клоппа.

52’ Джордан Хендерсон
75’ Мохамед Салах
 
Харри Кейн 1’
1’ Харри Кейн
52’ Джордан Хендерсон
75’ Мохамед Салах

"В этом матче Ливерпуль выглядел как чемпион. Они играли невероятно. Клопп как раз об этом и сказал – ранний гол никак на них не повлиял. Я ни на секунду не сомневался в победе Ливерпуля. В перерыве, когда счет был 0:1, я сказал , что они выиграют. Есть ощущение, что, как только они забьют первый гол, сразу придет второй.

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Даже если бы Ливерпуль сравнял счет на 70-й или 75-й минуте, я бы все равно считал, что все завершится их победой. Как же слабо выглядел Тоттенхэм. Во втором тайме они были опасны, и в Сона был момент. Но Ливерпуль – просто более сильная команда.

Ливерпуль уничтожил Тоттенхэм, так они играют. Манчестер Сити не выиграет такие матчи. Они побеждают иначе. Со стороны они выглядят лучше, поскольку создают больше моментов, и поэтому кажутся более сильной командой. Но играть против Ливерпуля – значит не останавливаться ни на секунду. Играть против них – это настоящий кошмар", – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

Напомним, после 10 туров АПЛ Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу, опережая Манчестер Сити на 6 очков.

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Англия Ливерпуль - Тоттенхэм Джейми Каррагер Джейми Каррагер Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити
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