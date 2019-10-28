Каррагер: Ливерпуль уничтожил Тоттенхэм, Манчестер Сити не выигрывает такие матчи

Легенда Ливерпуля Джейми Каррагер, который сейчас работает экспертом на телевидении, после победы "красных" над Тоттенхэмом (2:1) засыпал комплиментами команду Клоппа.

"В этом матче Ливерпуль выглядел как чемпион. Они играли невероятно. Клопп как раз об этом и сказал – ранний гол никак на них не повлиял. Я ни на секунду не сомневался в победе Ливерпуля. В перерыве, когда счет был 0:1, я сказал , что они выиграют. Есть ощущение, что, как только они забьют первый гол, сразу придет второй.

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Даже если бы Ливерпуль сравнял счет на 70-й или 75-й минуте, я бы все равно считал, что все завершится их победой. Как же слабо выглядел Тоттенхэм. Во втором тайме они были опасны, и в Сона был момент. Но Ливерпуль – просто более сильная команда.

Ливерпуль уничтожил Тоттенхэм, так они играют. Манчестер Сити не выиграет такие матчи. Они побеждают иначе. Со стороны они выглядят лучше, поскольку создают больше моментов, и поэтому кажутся более сильной командой. Но играть против Ливерпуля – значит не останавливаться ни на секунду. Играть против них – это настоящий кошмар", – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

Напомним, после 10 туров АПЛ Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу, опережая Манчестер Сити на 6 очков.

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