"Болельщики и специалисты говорили о том, что линия нападения Ливерпуля не в форме, но прошло уже слишком много времени, чтобы использовать это как аргумент.

Салах: Никто в Ливерпуле ни о чем со мной не говорит

Люди продолжают рассказывать о сложностях Ливерпуля в центре защиты, но главная проблема – на другом конце поля. И Вирджил ван Дейк, и Джо Гомес вернутся к следующему сезону. А знаменитое трио нападения Ливерпуля все еще на месте.

В этом сезоне у "красных" появился дополнительный бонус в виде Диогу Жоты, который сразу же забил несколько важных голов. Однако еще полгода назад я говорил, что эту тройку нужно разбить, потому что ни одна тройка нападения никогда не бывает вместе так долго. Если вы посмотрите на другие замечательные атакующие трио из прошлого, то увидите, что они существуют года три, а потом команды видоизменяют свою атаку.

Трио Ливерпуля вместе уже 4-5 лет, поэтому летом его необходимо изменить. Салах, Мане и Фирмино были прекрасны, но сейчас они находятся как раз на той стадии, когда им нужно что-то новое. Это должно быть исправлено летом, особенно когда вы вспомните о тех моментах, которые были утрачены в этом сезоне. Нужно идти в ногу со временем, и дополнительная конкуренция в атаке не помешает", – цитирует Каррагера Liverpool Echo.

Напомним, после 33-х туров Ливерпуль идет в турнирной таблице АПЛ на шестой строчке, имея в своем активе 54 очка.

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