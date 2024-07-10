Стенио уже прибыл во Львов, который вскоре присоединится к Карпатам, информирует ТаТоТаке.

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Ранее сообщалось, что вингер станет полноценным игроком Карпат, которые получат 50 процентов прав на футболиста. Добавим, что Стенио с января 2024 года выступал на правах аренды за португальский АВШ. Основная позиция бразильца – правый вингер, но также может сыграть слева в атаке и на позиции атакующего хавбека.

Напомним, Стенио – воспитанник Крузейро. Выступал в арендах за Торино и АВШ. Его контракт с бразильцами действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч. Также Стенио провел 8 поединков за сборную Бразилии U-20 (8 матчей, 1 гол).

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