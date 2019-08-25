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Карпаты – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча

19:41 25 Читати українською
Карпаты – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча
Карпаты – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча 25.08.2019 / ФК Карпаты

Заря победила Карпаты на выезде в 5-м туре УПЛ (0:1). Смотрите видео гола и обзор матча Карпаты – Заря.

 
Филипп Будковский 58’
58’ Филипп Будковский

Заря на выезде минимально победила Карпаты. Виктор Скрипник, несмотря на участие в Лиге Европы, решил не беречь основу. На игру с Карпатами вышел почти оптимальный состав Зари.

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Гости действовали несколько активнее, однако ограничились лишь одним голом – на 58-й минуте Филипп Будковский ударом головой поразил ворота Романа Пидкивки. Заря могла забивать больше, но голкипер Карпат несколько раз спасал свою команду.

Напомним, уже в четверг луганчане проведут ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против Эспаньола (первый поединок – 1:3).

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