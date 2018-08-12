Заря на выезде победила Карпаты

Заря в рамках 4-го тура УПЛ минимально переиграла Карпаты. Детальный отчет по матчу читайте на Футбол 24.

Первый тайм был достаточно равным, хотя Карпаты в атаке выглядели более креативными и инициативными. Моментов пришлось ждать довольно долго, однако все они были очень качественными. Футбол вообще радовал своей открытостью и яркостью.

Так, на 13-й минуте Мякушко мог забить прямым ударом с 35-40 метров, однако мяч пролетел в сантиметрах от дальней штанги. В течение 17-23-й минут команды могли изменить счет несколько раз, однако не реализовали ни один из 100-процентных моментов: на 17-й Рафаэль вышел один на один и перебросил Кучинского, однако мяч с линии вынес Федецкий; через минуту уже Швед оказался перед голкипером, однако его удар Махарадзе отбил, после чего Леднев выскочил в штрафную под углом и пробил в ближний угол – теперь уже отбивал Кучинский. На 23-й минуте голкипер Карпат парировал классный дальний удар Силаса, а на 34-й спас Карпаты после коварной подачи со штрафного, когда мяч выскочил прямо перед ним, да ещё и подскочил. Словом, Карпаты были более активными, а Заря – более острой.

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Второй тайм особо не отличался от первого. Правда, моменты здесь посыпались с первых секунд, когда Мирошниченко ворвался в штрафную и пробил в дальний угол - мимо. Карпаты в первой половине этого тайма вообще играли лучше, однако реально голевой момент был создан лишь однажды – на 61-й минуте Швед головой пробивал в девятку с нескольких метров после подачи мякиш. Заря после этого проснулась и стала быстрее и шире играть на контратаках, в результате чего был создан ряд убийственных моментов. Так, несколько ударов удалось Хомченовский, наиболее острый из которых вышел на 69-й минуте Дмитрий пробил с линии штрафной в ближний угол, Кучинский парировал перед собой, а добивание Рафаэля блокировал Мирошниченко! Через две минуты Карпаты могли наказать за расточительность, однако удар Гуцуляка затылком после углового прошел над перекладиной.

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В конце концов, конкретика Зари взяла верх на 77-й минуте: Хомченковський прошел по левому флангу и прострелил в штрафную. Лебеденко проскочил мяч, сумев лишь его немного приостановить, чем воспользовался Игорь Харатин, который расстрелял ворота с близкого расстояния. 0:1! Сразу же Заря могла забить и второй: атака два в один завершилась пасом на Хомченовского, который расстреливал Кучинского с метров 13-ти, однако голкипер Карпат ногой парировал удар! Карпаты оказались в нокдауне.

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В конце концов, Карпаты так и не отыгрались. Заря одержала минимальную победу и набрала семь очков, поднявшись на четвертую позицию, в то время как Карпаты остались на восьмой строчке. В их активе остаётся четыре очка.

Чемпионат Украины 2018/2019, 4-й тур

Карпаты – Заря – 0:1

Гол: Харатин, 77