Заря победила Карпаты и вышла на третье место УПЛ – гол Будковского обесценил сейвы Пидкивки

Львовские Карпаты на своем поле уступили (0:1) луганской Заре в рамках 5-го тура УПЛ. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Карпаты плохо начали чемпионат, но оправданием можно считать класс соперников – Динамо и Шахтера. В предыдущем туре львовяне одержали первую победу, обыграв на выезде Олимпик. Заря в минувший уик-энд наоборот впервые проиграла в чемпионате – домашняя неудача против Александрии.

Все мысли луганчан о Лиге Европы. Выезд во Львов пришелся между двух матчей плей-офф квалификации еврокубка. В четверг Заря уступила на выезде Эспаньолу – хороший первый тайм изменился провалами во втором. Шансы на камбэк против испанцев в Запорожье остались, но Виктор Скрипник решил не беречь основу. На игру с Карпатами вышел почти оптимальный состав Зари.

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Первый момент в игре возник у ворот гостей – Дубинчак неточным ударом с угла штрафной завершил перспективную атаку Карпат. У Зари были серьезные разрывы в центре поля, которыми соперник должен был воспользоваться, но подопечные Александра Чижевского не доводили выпады до логического завершения.

Заря освоилась на поле и начала строить свои атаки. Белый после углового головой пробил выше ворот, а Русин дриблингом разорвал левый фланг Карпат. Лучший шанс забить в первом тайме имел Будковский – Михайличенко нашел его классной передачей, но удар Филиппа в ближнем углу львовских ворот вытащил Пидкивка.

Активность Михайличенко заслуживает отдельной похвалы. Он постоянно поддерживал атаку и делал это разнообразно: и подачи в штрафную, и тонкие передачи в разрез, и смещение в полуфланг. Как следствие – Заря гораздо больше атаковала левым краем, оттуда генерировалась почти вся острота гостей.

Чаще всего по воротам Карпат пробивал Кочергин – и также с левого фланга/полуфланга. Владислав в середине тайма трижды создавал проблемы Пидкивке, однако голкипер "львов" справился: сначала потянул выстрел издалека, а затем среагировал на удар из-под защитника. Ближе к перерыву хороший момент возник у Русина, но и этот эпизод завершился угловым. Всего в активе Пидкивки – 7 сейвов.

Карпаты ответили неточным обводящим ударом Гуцуляка – из-за пределов штрафной целил в "девятку". Алексей пытался брать игру на себя. Возможно, это вредило структуре атак Карпат, но возникала по крайней мере какая-то острота. Напомнил о себе Гуцуляк и на старте второй половины встречи – выполнил рейд с правого фланга в центре и со второй попытки пробил в створ ворот Зари. Шевченко на линии справился с этим ударом, как и с пушкой Вербного.

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Впрочем, через 10-15 минут после начала тайма Заря снова вернула инициативу себе. Луганчане атаковали без особого изящества, но осмысленнее и акцентованее соперника. На 58-й минуте гости открыли счет во встрече – Юрченко навесил с углового, а Будковский выиграл второй этаж и отправил мяч в сетку. После этого долгое время у обеих команд вообще не было шансов забить – все атаки останавливались еще до удара.

Ситуация изменилась с заменами Карпат – Дженнингс и Лейоус добавили креатива. Израильтянин сначала накрутил двух соперников в штрафной, а несколько мгновений спустя остро выстрелил в ближний угол – немного не попал. Под занавес встречи прекрасный момент, чтобы сравнять счет, получил Дженнингс, однако головой с 11-метровой отметки плохо замкнул подачу с левого фланга.

В итоге – минимальная победа Зари 0:1. Луганчане набрали 10 очков и поднялись на третье место УПЛ, а Карпаты с 4 пунктами остались на десятой строчке в турнирной таблице.

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