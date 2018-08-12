Карпаты – Заря и еще 2 матча УПЛ. Анонс

В рамках 4-го тура УПЛ Карпаты дома принимают Зарю, Александрия сыграет против Арсенала-Киев, а Черноморец – против Десны. Анонс и прогноз матчей на Футбол 24.

Карпаты – Заря

12 августа, 17:00, Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Николай Кривоносов (Киев)

Телетрансляция на канале "ZIK", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Карпаты, по старой традиции, начинали сезон с лозунгами о Лиге Европы, но дальше, по все той же традиции, что-то пошло не так. Четыре из девяти возможных очков в матчах против равных или разобранных команд – это уже фиаско, а если вспомнить, что все три матча были сыграны при родных трибунах... Словом, Карпаты не изменяют себе, однако эти "львы" всё равно выглядят самой крутой командой со времён Кононова. В первых таймах против Черноморца и Олимпика львовяне удивляли серую и примитивную УПЛ скоростными атаками, красивыми комбинациями и шедевральными голами с дальних дистанций. Если бы Карпаты не переставали играть во второй половине игры, то имели бы не худшие результаты, чем у Александрии.

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Как ни странно, но у луганской команды дела не лучше. Если львовяне проводят хотя бы один классный тайм, то игра Зари оставляет массу вопросов. Да, победа над Мариуполем была справедливой, но победный гол был забит после ужасной обрезки соперника. Да, у Черноморца залетел просто шикарный штрафной, который принёс одесситам ничью, однако нельзя сказать, что Заря наиграла на нечто большее. С Александрией также всё было "соу-соу", но там не повезло – зато повезло с Брагой. Словом, форма луганчан вызывает сомнения: да, это всё те же "мужики", однако в каждой игре у них что-то идёт не так. В матче с Карпатами такая неубедительность может выйти боком, ведь когда львовяне чувствуют, что у них что-то получается – их трудно остановить. И наоборот.

Статистика противостояния Карпат против Зари

Всего – 38 матчей, 13 побед Карпат, 11 ничьих, 14 побед Зари. Разница мячей – 52:50 в пользу Карпат.

В Премьер-лиге – 32 матча (+12, =9, -11, 44-41)

Кадровая ситуация обеих команд стабильна. Львовянам не сможет помочь травмированный Андрей Нестеров, в то время как Заря на ближайшие недели осталась без Артёма Громова, который залечивает повреждение. Кроме того, существуют вопросы касательно здоровья Левана Арвеладзе, который приболел перед игрой против Браги. Все остальные футболисты обеих команд здоровы и готовы к игре, а дисквалификаций никто не получил.

"Изюминки" матча

– Заря может пропустить 750-й гол в чемпионатах.

– Безвыигрышная серия Карпат против Зари началась 10 августа 2013 и продолжается уже 10 (!) игр: 6 ничьих, 4 поражения

– Главный тренер Карпат Олег Бойчишин в день своего 45-летия проведёт 20-й матч в чемпионатах у руля "львов".

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Заря

Карпаты: Кучинский, Лебеденко, Мегремич, Федецкий, Мирошниченко, Эрбес, Голодюк, Карраскаль, Ди Франко, Мякушко, Швед

Заря: Махарадзе, Михайличенко, Сваток, Вернидуб, Тымчик, Гордиенко, Силас, Хомченковський, Кочергин, Караваев, Рафаэль

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Александрия – Арсенал-Киев

12 августа, 17:00, Александрия, КСК "Ника"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Славянск)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Александрия – главное открытие сезона, ведь к четвёртому туру она остаётся одной из всего двух команд, которые ещё не теряли очков. Кроме того, Александрия до сих пор не пропускала, что также пока удаётся лишь киевскому Динамо. Последний факт является особенно впечатляющим, ведь "желто-чёрные" переиграли прямых конкурентов за еврокубки – Карпаты, Десну и Зарю – причем первые два были прибиты на выезде. Даже Владимир Шаран признаётся, чтоне ожидал такого старта от своей команды, хотя она, в общем-то, не проигрывает с февраля! Как тебе такое, Динамо и Шахтер?

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Кроме Динамо, в стартовых турах только футболисты Александрии не пропускали голов и не теряли очков

Арсенал-Киев – полный антипод Александрии, который проиграл три матча из трёх с общим счетом 1:7. Да, из этих семи голов три отгрузил Шахтер, однако остальные четыре забивали новички с ФК Львов и утомлённый еврокубками Мариуполь – причем последний одержал волевую победу, забив все голы ещё до конца первого тайма. Лучшую характеристику стартовому провалу дал капитан Арсенала-Киев Юрий Бушман: "Хочется начать чемпионат заново". Впрочем, эти слова он сказал в контексте того, что футболисты наконец "побежали", да и Владимир Шаран уверяет, что матч против Арсенала будет тяжёлым. Команда действительно перспективна, однако она до сих пор находится в состоянии построения – так, несколько дней назад киевляне дозаявили полузащитника Ебли. Пока трудно поверить в то, что Арсенал-Киев создаст некую конкуренцию Александрии.

Статистика противостояния Арсенала против Александрии

Всего – 10 матчей, 1 победа Александрии, 2 ничьи, 7 побед Арсенала-Киев, разница мячей – 4:19 в пользу Александрии.

В Премьер-лиге: 6 матчей (+1, =2, -3, 3-9)

Кадровая ситуация обеих команд просто шикарна, ведь до очного матча они подходят без травм и дисквалификаций. Правда, главный тренер Арсенала-Киев Фабрицио Раванелли из-за удаления в прошлом туре вынужден будет просматривать матч с трибун – впрочем, существенной потерей это было бы только в том случае, если бы он играл в нападении киевлян. К сожалению, итальянец завершил карьеру футболиста, поэтому на поле приходится ждать Ебли – ну или какого-то другого новичка. Арсенал их подписывает пачками и считать их с каждым днем ​​становится всё труднее и труднее.

"Изюминки матча"

– Александрия с 24 февраля не проигрывает в УПЛ в течение рекордных для клуба 15-ти игр: 10 побед, 5 ничьих.

– Александрийцы не пропускают голов в течение 360-ти минут и могут отпраздновать 50-ю победу в элитном дивизионе страны

Ориентировочные составы на матч Александрия – Арсенал-Киев

Александрия: Панькив, Цуриков, Бондаренко, Шендрик, Пашаев, Банада, Запорожан, Пономарь, Грицук, Полярус, Ситало

Арсенал-Киев: Ситало, Дубинчик, Пирич, Елич, Николич, Домбровский, Ориховский, Лола, Баланюк, Бушман, Алексеев

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Черноморец – Десна

12 августа, 19:30, Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр:

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Черноморец приятно удивил на старте чемпионата. Клуб, который потянули наверх решением футбольных чиновников, уже успел распустить большинство лидеров прошлого сезона, поэтому главному тренеру Ангелу Червенкову пришлось начинать с молодежью и остатками команды Фролова. Черноморец казался сладким пирожком с очками, однако при попытке его раскусить уже сломали зубы Олимпик и Заря – очень серьёзные коллективы с очень серьёзными задачами. В матче с Карпатами одесситы проиграли, хотя провалили только первый тайм – во втором "львы" откровенно отскочили. Впрочем, и четыре очка в таких сложных поединках являются очень приличным показателем; это примерно столько же, сколько набрали основные претенденты на Лигу Европы.

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Десна после поражения Шахтеру в первом туре разгромила Мариуполь на выезде, подтвердив свой высокий потенциал, но затем уступила в родных стенах Александрии. Последнее поражение должно несколько спустить черниговцев с небес на землю и заставить играть не только на кураже. "Северянам" в матче с Черноморцем придётся очень много бегать и принимать решения под бешеным прессингом, хотя футболистов Десны это не должно пугать – большинство исполнителей прекрасно знакомы со стилем УПЛ, ведь играют здесь не первый год. Для них данный матч является экзаменом на амбиции; если подопечные Александра Рябоконя его провалят, то планы Десны на первую шестёрку можно будет ставить под сомнение. И наоборот.

Статистика противостояния Черноморца против Десны

Всего – 2 матча, 2 победы Черноморца, 0 ничьих, 0 побед Десны. Разница мячей – 6:1 в пользу Черноморца.

В Премьер-лиге: раньше не встречались

Кадровая ситуация команд пока выглядит идеально. Дисквалифицированных или травмированных исполнителей в лагере Десны и Черноморца нет, поэтому оба наставника могут выставить сильнейший свой состав.

"Изюминки" матча

– Черноморец может добыть 260-ю победу в Премьер-лиге или 90-й раз на своём поле сыграть вничью.

– "Моряки" с 28 апреля этого года больше одного гола за матч в чемпионатах не пропускают.

– 75-й гол в чемпионатах может забить нападающий Десны Александр Ковпак.

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Десна

Черноморец: Литовченко, Трубочкин, Грачев, Рыжук, Романюк, Савченко, Смирнов, Татарков, Бабенко, Черний, Штогрин

Десна: Литовка, Мостовой, Братков, Гитченко, Люлька, Коберидзе, Огиря, Волков, Хльобас, Д. Фаворов, Филиппов