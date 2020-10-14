"Как вы знаете, мы не можем провести матч Карпаты – Чайка со зрителями через карантинные ограничения. Но преданные болельщики Карпат поддерживают свой клуб, несмотря ни на что. Мы постоянно получаем от вас слова поддержки, предложения помощи и вопрос, как еще можно взять участие в перерождении родного клуба. Мы очень благодарны вам, это очень мотивирует двигаться дальше!

Карпаты наехали на Рух из-за продажы билетов на матч с Динамо – "зелено-белые" проведут свой поединок без зрителей

Помочь Карпатам очень просто – достаточно смотреть трансляции матчей, подписываться на наши соцсети, пользоваться услугами наших рекламных партнеров, покупать товары в нашем Интернет-магазине и, конечно же, покупать билеты на матчи, когда это возможно. На матч Карпаты – Рубикон, который проходил со зрителями, многие болельщики купили билеты, хотя понимали, что не смогут попасть на игру. Вот это настоящая поддержка клуба, какой она должна быть – не на словах, а на деле. Если бы все болельщики так поддерживали клуб постоянно, Карпаты смогли бы существовать при любых условиях!

Мы понимаем, что пока не можем рассчитывать на вашу постоянную финансовую поддержку – клуб находится в слишком неопределенном состоянии. Но эта ситуация вдохновила нас на эксперимент. Мы открыли продажу виртуальных билетов на матч Карпаты – Чайка. Приобрести их можно на официальном сайте Карпат в разделе "Билеты". Ценовых категорий девять – от 10 до 500 грн. Количество билетов на одного человека не ограничено.

Таким образом вы примете непосредственное участие в финансировании клуба! После матча мы отчитаемся, сколько именно средств получили. Более того, вы сможете выбрать, на что потратить эти средства – в пятницу, 16 октября, в Telegram-канале Карпат мы проведем голосования. Варианты такие: текущие расходы клуба (уход полей, проживание и питание, топливо, ПЦР-тесты и т. дД.), премия игроков за ближайшую победу или зарплаты персонала клуба. Мы верим, что наш лозунг "Не важно, кто напротив. Важно, кто рядом!" – не пустой звук для настоящих болельщиков Карпат", – говорится в обращении львовской команды на официальном сайте клуба.

Вторая лига: Карпаты проиграли третий раз подряд, дубль Волыни минимально уступил Рубикону