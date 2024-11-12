"Зелено-белые" будут готовиться к следующему туру чемпионата Украины через товарищеский матч с представителем второго дивизиона.

Львовские Карпаты после разгромного поражения от Александрии в 13-м туре получили несколько дней отдыха. Тренировочный процесс “львы” возобновят во вторник, 12 ноября, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, "зелено-белые" решили заполнить паузу, вызванную матчами сборных, контрольными поединками с перволиговой Буковиной. Сначала сыграют молодежные составы, а затем – основные.

Напомним, в этом спарринге не смогут принять участие Олег Очеретько, которого вызвали в молодежную сборную Украины и Владислав Бабогло, который находится в расположении сборной Молдовы.

Сейчас Карпаты после 13-ти туров идут в турнирной таблице УПЛ седьмыми, набрав 18 очков. Следующим их соперником в чемпионате Украины будет Колос. Матч запланирован на 22 ноября.

Буковина в группе А Первой лиги с 20-ю очками идет третьей и отстает от лидера – Агробизнеса – на 8 пунктов.

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