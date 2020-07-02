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Карпаты заплатили штраф 255 тысяч гривен вместо Руха – остроумный ответ на предложение помочь деньгами

2 июля 18:32 - Читати українською
Карпаты заплатили штраф 255 тысяч гривен вместо Руха – остроумный ответ на предложение помочь деньгами
Олег Смалийчук в программе ТаТоТаке

Карпаты оригинально ответили на предложение Руха, который был готов выделить "зелено-белым" средства на участие в выездных матчах УПЛ.

Как известно, Карпаты находятся в шаге от снятия с УПЛ 2019/20. Новый совладелец "зелено-белых" Олег Смалийчук не может провести переговоры с другим инвестором, который годами не выделяет денег на клуб. Рух в своем заявлении выразил готовность помочь Карпатам, выделив деньги на участие в выездных матчах до конца текущего сезона.

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Впрочем, "львы" отказались от такого предложения Григория Козловского. Более того – Карпаты заплатили вместо Руха штраф на сумму 255 тысяч гривен. Эти деньги перволиговый клуб обязан был перечислить в качестве штрафа за систематическое неиспользование игровых мячей Select. Об уплате "зелено-белыми" штрафа вместо Руха сообщается на странице ТаТоТаке в Facebook.

"Проблема Карпат – не в затратах на матчи, а в 5 млн долларов долгов и доле Коломойского. Клубу нет смысла тратить деньги на доигрывание чемпионата, если их не допустят к следующему сезону. Поэтому все заявления о помощи Карпатам – это скорее пиар отдельных людей, а не реальная попытка спасти львовский клуб.

Очевидно, Карпаты обиделись, что их используют для пиара, и решили показать, что тоже умеют это делать", – говорится в заметке.

Напомним, Карпаты уже имеют одну неявку, не поехав на матч с Мариуполем. В случае повторной неявки львовский клуб будет исключен из УПЛ.

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Карпаты Карпаты Олег Смалийчук Григорий Козловский Рух Рух Первая лига ПФЛ футбольные курьёзы ТаТоТаке Футбольный мяч
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