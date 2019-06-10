Карпаты заинтересованы в Вильхьяльмссоне – львовяне уже вышли на футболиста, – СМИ

Львовские Карпаты хотят подписать бывшего нападающего Черноморца Арни Вильхьяльмссона.

Львовский клуб заинтересован в исландском нападающем, сообщает Sportarena. Кроме того, отмечается, что Карпаты уже сделали предложение самом Вильхьяльмссону.

Динамо и другие украинские и зарубежные клубы нацелились на Вильхьяльмссона, – агент

Напомним, исландский форвард выступал за Черноморец последние полгода на условиях аренды, права на футболиста принадлежат польской Термалике.

Вильхьяльмссон попрощался с Черноморцем, который вылетел в Первую лигу

К слову, за время, проведенное в одесской команде, Вильхьяльмссон сыграл в 12 матчах во всех турнирах, где забил 7 голов.