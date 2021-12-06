"Львы" рассчитывают получить кадровое усиление во время зимнего перерыва, сообщил ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников.

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Речь идет об интересе к нескольким бывшим игрокам сборной Украины, в частности к Евгению Хачериди. Карпаты могут похвастаться солидными зарплатами на уровне 50 тысяч гривен в месяц и 300 тысяч премиальных на команду в случае побед. Бюджет клуба вырос с 40 млн до 54,5 млн гривен на сезон.

Напомним, подопечные Тлумака ушли на перерыв лидером группы А Второй лиги. Команда наработала на очень хорошие премиальные, одержав 13 побед подряд.

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