Любительские Карпаты подпишут ряд бывших игроков львовского клуба, когда начнут выступления во Второй лиге, сообщает Спортивка на своей странице в социальной сети Твиттер.

Гол с центра поля – экс-хавбек Мариуполя феерит во Второй лиге

В частности, к команде Андрея Тлумака должны присоединиться Денис Кожанов, Олег Голодюк и Андрей Ткачук.

Напомним, Кожанов и Ткачук сейчас выступают за Минай, а Голодюк защищает цвета Металлиста 1925. Кожанов в текущем сезоне провел за закарпатскую команду 19 матчей во всех турнирах и отличился 3 ассистами, Ткачук сыграл в 18 поединках без результативных действий. Голодюк, который в январе покинул Минай, сыграл за харьковчан в Первой лиге 4 матча.

К слову, после девяти матчей "львы" занимают восьмую строчку турнирной таблицы любительского чемпионата Украины в группе 1 с 8-ю очками в активе, опережая лишь последний Варатик, у которого один зачетный пункт. Со следующего сезона новые Карпаты планируют заявиться во Вторую лигу.

Вторая лига: Ужгород одолел Буковину и возглавил группу А, Металл разобрался с Никополем и подтвердил статус лидера