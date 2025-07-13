Карпаты и Кривбасс продолжают подготовку к старту сезона 2025/26. Результат и обзор товарищеских встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Вольфсберг – Карпаты – 3:3

Голы: Эзе, 40, Пинк, 42, 56 (пенальти) – Краснопир, 18 (пенальти), Бруниньо, 47 (пенальти), Шах, 86

Уйпешт – Кривбасс – 0:0

Экс-форвард Карпат объявил об уходе из Оболони – воспитанник Динамо объяснил причину своего решения

Карпаты провели товарищеский матч против австрийского Вольфсберга. Львовская команда неожиданно смогла вырвать ничью у обладателей Кубка Австрии.

"Львы" первыми вышли вперед в счете благодаря точному удару с пенальти от Краснопира. Австрийцы ответили перед перерывом голами Эзе и Пинка. Но мячи в раздевалку не расстроили игроков Карпат, а наоборот – мотивировали отыграться в начале второго тайма. На этот раз с пенальти забил Бруниньо. На 56-й минуте Вольфсберг также получил право на одиннадцатиметровый и Пинк оформил дубль. Но последнее слово было за львовянами – 20-летний Артур Шах на 86-й минуте принес Карпатам ничью – 3:3.

Свой товарищеский матч провел и Кривбасс. Соперником команды Патрика ван Леувена стал Уйпешт, в активе которого 20 чемпионских титулов Венгрии.

В отличие от матча Карпат и Вольфсберга, эта игра обошлась без забитых мячей. И в Кривбасса, и в Уйпешта было несколько хороших возможностей, чтобы размочить счет, но защитники команд и вратари играли почти безошибочно. Особо следует отметить голкипера Кривбасса – Александр Кемкин был на высоте и помог команде сохранить счет 0:0.

"Самый тяжелый момент – прилет по детской площадке": Клищук о жизни в Кривом Роге, еврокубки и переход в Карпаты