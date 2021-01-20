Карпаты вынесли на голосование болельщиков два варианта формы
Львовский клуб продолжает завоевывать симпатии поклонников, пытаясь стать народной командой.
Карпаты закончили разработку новой формы на следующий сезон.
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Руководство клуба предложило болельщикам выбрать один из двух вариантов зелено-белой экипировки. На выбор было представлено форму с вертикальными и горизонтальными полосами. Однако, принять участие в голосовании смогут только патроны Карпат – те, кто ежемесячно отдает из собственного кармана минимум 6 евро на развитие клуба.
Кроме того, уже готова красно-черная форма, на которой будут фамилии патронов, как анонсировалось ранее. Голосование продлится до 10 февраля – высказать свое мнение в опросе можно здесь.
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