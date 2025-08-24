Карпаты в День Независимости Украины порадовали яркой красно-черной формой и сверхрезультативным футболом. Под каток подопечных Лупашко попал Пенуэл. Криворожский клуб пропагандирует христианские ценности и делает ставку на молодых воспитанников, но дебют на уровне профессионалов дается тяжело. После 4 поражений во Второй лиге случилось избиение в Кубке.

Пенуэл был лишь формальным хозяином матча, ведь команды договорились играть на львовской Украине. Карпаты сразу зажали соперника в его штрафной площадке, но до середины тайма никак не могли реализовать моменты. Это надоело капитану Владимиру Адамюку, который активно пошел вперед и оформил дубль. Защитник до сих пор не забивал за Карпаты, а предыдущий дубль вообще был в декабре 2018 года еще за Львов!

После перерыва произошло тотальное уничтожение. За "львов" забивали 5 разных игроков – Краснопир, Пауло Витор, Клименко, Танда и Игор Невес. Финальный свисток зафиксировал счет 8:0, рефери даже не добавил ни одной минуты. Карпаты шагают дальше, а Пенуэлу стоит сосредоточиться на улучшении результатов в чемпионате.

