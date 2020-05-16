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Карпаты выдали футболистам зарплату за месяц, – журналист

08:29 33 Читати українською
Карпаты выдали футболистам зарплату за месяц, – журналист
Карпаты / ФК Карпаты

Журналист телеканалов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас сообщил о финансовой ситуации во львовском клубе.

"Во Львове две новости. Хорошая это то, что долговой лед тронулся. Карпаты наконец-то выдали игрокам месячную зарплату и в дополнение – обещание выдать еще.

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А еще, напомню, осталось три. Две из них будут в сокращенном виде – и-зза бездействия на карантине. И это уже плохая новость", – написал Бурбас на своей странице в социальной сети Твиттер.

К слову, ранее СМИ сообщали о задолженности во львовском клубе – руководство "зелено-белых" не выплачивало игрокам зарплату в течение 4,5 месяцев.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Карпаты находятся на последней строчке турнирной таблицы.

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Теги
футбольные финансы Карпаты Карпаты Игорь Бурбас
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