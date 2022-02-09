Карпаты 11 февраля вылетят на зимние сборы в Турцию, где проведут 7 контрольных матчей, информирует meta-ratings.

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Отмечается, что львовяне точно проведут пять спаррингов, и во всех из них соперниками станут представители Украины: винницкая Нива, Альянс, Мариуполь, Кривбасс и Агробизнес.

Также сообщается, что в конце февраля в расположение Карпат в Турции прибудут два потенциальных новичка. Добавим, что "львы" официально возобновят сезон матчем против ЛНЗ, который запланирован на 26 марта.

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