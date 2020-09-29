Чтобы попасть на матчи "зелено-белых", больше не надо стоять в длинных очередях.

Львовские Карпаты запустили сервис онлайн-продажи билетов, сообщает официальный сайт "львов".

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К революционному решению руководство клуба подтолкнули новые правила по продаже пропусков, обусловленных пандемией COVID-19 – согласно медицинскому протоколу, продавать билеты можно только в режиме онлайн.

Первым матчем, на который можно будет приобрести электронный документ, станет встреча с киевским Рубиконом, который состоится 3 октября в 14:00 на стадионе Украина. Помогать в этом "львам" будет компания E-Sport, на сайте которой и можно оформить пропуск.

Стоимость тикетов составит 30 и 50 гривен, а также 200 и 500 гривен в VIP-секторах. Электронный билет не обязательно распечатывать – его можно показать стюардам в электронном виде с экрана смартфона.

Напомним, Карпаты после 4 туров занимают в турнирной таблице Второй лиги группы А 11 строчку, добыв в трех матчах лишь одну победу и потерпев два поражения.

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