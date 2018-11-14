Карпаты возобновили диалог с городскими властями Львова по поводу реконструкции стадиона Украины

После обнародования открытого письма от ФК Карпаты, состоялась встреча заместителя городского головы Львова по вопросам развития Андрея Москаленко с директором по развитию инфраструктуры "львов" Олегом Солдатенко о ситуации с документацией на реконструкцию стадиона Украина.

Во время встречи стороны выяснили, что задержки, которые сейчас тормозят процесс, должны быть решены конструктивным способом.

"Первое решение исполнительного комитета по этому вопросу уже есть. Но произошли изменения в национальном законодательстве. То, что должно быдо детализировать Правительство (процедуру проведения общественных слушаний) – не было сделано. Чтобы понять, как двигаться дальше, Львовский городской совет направил письмо в Кабмин, такое же письмо, чтобы понять процедуру, направил и футбольный клуб Карпаты.

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Во время встречи в телефонном режиме проговорили этот вопрос с представителями Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, чтобы ускорить эту процедуру. Надеемся в ближайшее время получить разъяснения", – прокомментировал по завершении встречи заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

"Есть нормальный диалог с городом. По состоянию на сейчас, важно как можно быстрее получить разъяснения Кабмина, о которых мы сейчас говорим, чтобы в соответствии с процедурой двигаться дальше: проводить общественные слушания; после этого будет градостроительный совет; дальше прохождения профильных комиссий, а потом – решение сессии. Думаю, община города точно выиграет, если мы на выходе будем иметь отреставрированный стадион Украина", – прокомментировал директор по развитию инфраструктуры ФК Карпаты Олег Солдатенко, сообщает пресс-служба львовского клуба.

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