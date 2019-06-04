Карпаты – Волынь: анонс первого матча плей-офф чемпионата УПЛ

Карпаты принимают Волынь в первом матче плей-офф чемпионата УПЛ. Анонс и прогноз на поединок читайте на "Футбол 24".

Галицко-волынское дерби в плей-офф за прописку в УПЛ должно стать настоящим украшением концовки сезона в Украине. Одно из самых ожесточенных противостояний в отечественном футболе вернулось благодаря слабой форме львовян и решению ФИФА, снявшего с лучан шесть очков – без этого подопечные экс-"льва" Андрея Тлумака вышли бы в элиту без переходных матчей. Именно легенда Карпат может отправить свой родной клуб в Первую лигу, подведя итог почти 10-летней деградации результатов "зелёно-белых".

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Интересно, что в конце прошлого сезона хорошо укомплектованный коллектив Дарио Друди считался будущим участником борьбы за еврокубки, однако аргентинец ушёл, а первая команда в течение этого чемпионата пять раз получала нового наставника. Периодически "львам" удавалось демонстрировать неплохой футбол, побеждая Динамо на выезде или забивая по 4 гола Ворскле, однако в целом тренерская чехарда и слабость общей системы игры привели к переходным матчам. Особенно ужасно выглядели последние 10 поединков, в которых Карпаты выиграли лишь дважды, вылетев при этом из кубка от Ингульца. Ужас.

Волынь же провела очень мощный сезон, потерпев всего четыре поражения – все от группы лидеров Первой лиги. В последние 10 турах подопечные Андрея Тлумака шесть раз побеждали, уступив лишь Авангарду, что очень контрастирует на фоне крупных проблем Карпат в нижней шестёрке УПЛ, где команды не намного сильнее соперников лучан. Волыняне однозначно вторые по качеству футбола в ПФЛ, однако некоторые опасения перед встречей со львовянами у них также есть – топ-матчи команде Тлумака давались непросто, а красные карточки в течение сезона стали визиткой его подопечных. Впрочем, как говорит классик, "то таке".

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Карпаты и Волынь провели между собой 31 матч во всех турнирах. 15 из них выиграли львовяне, 12 раз победу праздновала Волынь, а еще четыре встречи были сведены к ничьей.

2. Карпаты на своём поле провели 16 поединков против Волыни, 10 раз празднуя победу и потерпев шесть поражений.

3. В пяти последних встречах против Волыни львовские Карпаты ни разу не проиграли, трижды выиграв и дважды расписав ничью. Счёт за этот период – 5:2 в пользу "львов".

4. Общий счёт противостояния в галицко-волынском дерби – 31:27 в пользу "зелёно-белых".

5. Волынь возглавляет экс-голкипер Карпат Андрей Тлумак, его ассистентами являются бывшие "львы" Андрей Сапуга и Богдан Марчук, а в составе их команды выступают пять экс-футболистов "зелёно-белых" – Младен Бартулович, Денис Кожанов, Богдан Когут, Игорь Карпенко и Евгений Неплях. Вместе с тем, наставник Карпат Александр Чижевский родился в Луцке, а капитан Артём Федецкий является воспитанником Волыни.

Кадровая ситуация

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Самой главной проблемой Карпат сейчас является потеря центрального защитника Папы Гуйе, с которым руководство не разобралось в плане выполнения контрактных обязательств. Других проблем львовяне не имеют – разве что до сих пор травмирован де Камарго, о котором все уже успели позабыть. "Зелёно-белые" подходят к галицко-волынскому дерби в боевом составе. В составе лучан проблем со стартовой "одиннадцаткой" также не должно быть.

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Волынь

Карпаты: Кучинский – Мирошниченко, Ковтун, Нестеров, Мегремич – Ди Франко, Клёц, Онгла, Мякушко – Понде, Гуцуляк.

Волынь: Когут – Симинин, Горопевшек, Болденков, Западня – Курко, Хагназари – Кожанов, Волошинович, Бартулович – Козьбан

Прогноз Футбол 24 – 1:1

От первого поединка плей-офф весёлого футбола ожидать не приходится – тем более что Волынь делает ставку на надёжную игру у своих ворот. Вероятно, подопечные Чижевского и Тлумака сыграют довольно осторожно, оставив все силы на ответный матч в Луцке, хотя без голов болельщики не должны остаться. Результативная ничья устроила бы обоих наставников.

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