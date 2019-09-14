Карпаты в волевом стиле обыграли Ворсклу в дебютном матче Санжара

Карпаты победили Ворсклу в 7-м туре УПЛ (2:1). Роман Санжар дебютировал с победы. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Карпаты – Ворскла начался в 17:00. После 6-ти туров "зелено-белые" набрали 5 очков и занимали 11 место, а полтавчане разместились на 8-й позиции (7 баллов). Этот поединок стал дебютным официальным матчем Романа Санжара на тренерской скамье Карпат. Напомним, экс-наставник Олимпика сменил на этом посту Александра Чижевского.

"Я не поважав би самого себе, якби після такого залишився". Чому Олександр Чижевський покинув Карпати

Первый опасный момент создала Ворскла на 7-й минуте игры. После обрезки "львов" в центре поля Габелок получил пас от Коломойца и с линии штрафной пробил в ближнюю штангу! Хозяева ответили неточным ударом Ди Франко, который выиграл верховую борьбу после навеса Мартинса, но не попал в ворота.

После этого игра несколько успокоилась – на 25-й минуте Карпаты заставили зрителей подняться со своих мест. Понде вышел практически один на один с Ткаченко, однако проиграл дуэль голкиперу. А вот Ворскла не забила лишь чудом – Дубинчак подстраховал Пидкивку после удара головой с линии вратарской, а Коломоец немного не успел на добивание. Свой момент был и ульвовян, но неплохой прострел Жоау Диогу не нашел адресата.

И все же зрители дождались гола в первом тайме. Пидкивка выбил мяч после подачи со штрафного, но атака Ворсклы продолжилась вторым темпом. Мяч оказался у Владимира Баенко, который ударом с линии вратарской расстрелял ворота. 1:0 – команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе команды Косовского.

Во втором тайме хозяева попытались добавить. На 57-й минуте мяч влетел в ворота Ворсклы, однако арбитр справедливо отменил взятие ворот из-за офсайда. Впрочем, "львы" все же сумели сравнять счет. Владимир Чеснаков сыграл рукой после удара Мартинса – арбитр назначил пенальти, который реализовал Кристиан Понде.

А спустя 10 минут Карпаты вышли вперед. Мартинс переправил мяч в ворота после скидки Гуцуляка. Тут же "львы" могли забить и третий, но Ворсклу спасла перекладина.

Хозяева довели матч до победы, которая стала дебютной для львовян под руководством нового тренера. У Карпат 8 очков и 7 место – Ворскла имеет на балл меньше и занимает 8-ю позицию.