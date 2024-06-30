Карпаты близки к подписанию правого защитника СК Днепр-1 Дениса Мирошниченко, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, основным кандидатом на 29-летнего игрока считался Металлист 1925, но сам футболист хочет остаться в УПЛ. Сейчас клубы и игрок находятся на достаточно продвинутой стадии переговоров.

Напомним, Мирошниченко – воспитанник Кривбасса, за который и дебютировал на профессиональном уровне. Также играл за Карпаты (4 гола в 136 матчах) и Александрию. В СК Днепр-1 перешел летом 2023-го, подписав контракт до 30 июня 2025-го года. Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.

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