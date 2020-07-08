Карпаты в шаге от исчезновения – профессиональный статус отберут уже на этой неделе

Украинская ассоциация футбола в ближайшие дни решит судьбу львовских Карпат. "Зелено-белым" грозит лишение профессионального статуса.

9 июля Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ примет решение относительно будущего львовского клуба, утверждает Sport.ua.

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Карпаты после двух неявок на матчи УПЛ автоматически отстранены от соревнований. Руководство "львов" надеялось, что команду отправят в Первую лигу. Однако, по информации издания, члены КДК ассоциации настроены вообще лишить клуб профессионального статуса. Соперники Карпат до конца сезона получат технические победы, а игроки "зелено-белых" станут свободными агентами.

Отметим, что Карпаты в случае потери профессионального статуса еще смогут обжаловать это решение в Апелляционном комитете УАФ.

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