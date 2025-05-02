Львовяне были обязаны привезти победу из Киева, ведь потеря очков с большой вероятностью выбросила бы Карпаты из борьбы за топ-4. Полесье уже имело 3-очковый гандикап, а Кривбасс приблизился на расстояние одного зачетного балла при игре в запасе. Левый Берег, в свою очередь, должен набирать как можно больше – команда находилась в зоне переходных матчей.

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Несмотря на такую важность поединка, первые полчаса "львы" провалили. Подопечные Владислава Лупашко не создали ни одного момента, но при этом остались в меньшинстве – это опорник Альварес получил вторую желтую за грубые фолы. Еще на 10-й минуте он двумя ногами врезался в Диего, а на 19-й испанец ударил Сухоручко в пятку.

Тем не менее, именно Карпаты открыли счет. На 31-й минуте Костенко прострелил с левого фланга, а Чачуа замкнул на ближней стойке – 0:1!

Уже через две минуты Левый Берег восстановил статус-кво. Диего открылся в свободной опорной зоне и разогнал контратаку, а затем отдал пас Шасталу и побежал открываться в штрафную. Дмитрий перевел мяч на правый фланг, откуда последовал прострел – Диего пытался пробить пяткой, но его слабый удар превратился в удобную скидку на дальнюю штангу. Синица замкнул. 1:1!

Киевляне могли и выиграть первый тайм. Все тот же Диего пробивал из центра штрафной после кросса от Синицы (мимо дальней штанги), а угловой на 45-й минуте завершился скидкой Диего под удар в пустые. Вот только Самар не смог попасть по мячу. Команды отправились отдыхать при ничейном счете.

В начале второго тайма Карпатам все так же было тяжело, хотя Владислав Лупашко выпустил Адамюка и Очеретько (вместо Танды и Пидлепенца). На 51-й минуте из-за травмы пришлось снять еще и Стецькова (на поле появился Полегенько), а на 55-й Синица едва не забил с углового – его замыкание прошло рядом с дальней штангой.

Тем более важным стал гол Чачуа, проведенный на 58-й минуте. Львовяне заработали штрафной, Полегенько выполнил подачу, а Банада попытался ее выбить – вот только получилась скидка на дальнюю, которой воспользовался Амбросий. 2:1! Карпаты вырвались вперед, играя вдесятером.

Львовяне почувствовали подъем. Уже на 62-й минуте Бруниньо со стандарта закрутил мяч в дальнюю девятку (Механив парировал), а на 63-й "зелено-белые" забили в третий раз. Очеретько обокрал Диего на правом фланге и прострелил вдоль линии вратарской, а Якимов подрезал сферу в сетку собственных ворот. 3:1!

Это уже была заявка на победу, однако на 72-й минуте Левый Берег возродил интригу. Астахов выполнил подачу с правого фланга, а Кинарейкин не успел ее перехватить. Сухоручко замкнул в пустые, а Полегенько выбил мяч на линии ворот – и попал в стойку! В попытке выбить ее во второй раз Павел попал в Бабогла. 2:3!

Киевляне давили в последние 20 минут, хотя и подвергались контратакам. Но Карпаты удержались. Львовяне отпраздновали победу и догнали Полесье, однако житомиряне остаются в зоне Лиги конференций благодаря лучшим дополнительным показателям. Левый Берег держится в трех очках от зоны вылета.

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