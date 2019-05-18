Карпаты в меньшинстве переиграли Десну и вышли из зоны переходных матчей

В рамках 29 тура чемпионата Украины черниговская Десна на выезде уступила львовским Карпатам. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В 29-м туре второй группы чемпионата Украины во Львове встречались местные Карпаты и черниговская Десна. "Северяне", занимая первое место в своей подгруппе, не особо волновались за свое будущее. А вот "зелено-белые" не знали вкуса побед в последних пяти матчах и рискуют покинуть высший дивизион.

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С первых минут львовяне взялись атаковать ворота соперника. Однако ливень вносил свои коррективы в эти попытки и мешал качественным завершающим ударам. На 29-й минуте после мощного удара со штрафного Десны мяч попал в стенку и откатился к Сергею Старенькому, который оказался фактически один на один с голкипером. Игрок Десны не ожидал такого подарка и не сумел сориентироваться. Голкипер забрал мяч. Через две минуты ди Франко после углового удачно сыграл на добивании, однако попал в голкипера.

В начале второго тайма Карим Йода за опасную игру получил желтую карточку, а через несколько секунд за спор с арбитром – вторую желтую и был удален с поля. Через две минуты "зелено-белые" забили: после подачи с углового Алексей Ковтун выиграл верховую борьбу и мяч улетел к Кристиану Понде, который головой пробил по воротам.

Десна бросилась отыгрываться, но ливень и состояние газона тормозили атаки гостей. А на 77-й минуте Сергей Мякушко фантастическим ударом со шрафного увеличил преимущество львовян.

После этой победы Карпаты набрали 29 очков и поднялись на девятое место, Десна с 38-ю пунктами осталась седьмой.

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