В субботу, 16 августа, Колос на своем поле принимал Карпаты (1:1). Отчет о дуэли читайте на "Футбол 24".

УПЛ, 3-й тур

Колос (Ковалевка) – Карпаты (Львов) – 1:1

Голы: Климчук, 20 – Краснопир, 67

Удаления: Ррапай, 35 (Колос, красная карточка)

Карпаты после поражения Полесью (0:2) и боевой ничьей с Шахтером (3:3) стремились одержать первую победу в УПЛ. В свою очередь, соперник "львов" – Колос – шел без потерь: в первом туре подопечные Руслана Костышина били Кривбасс (2:1), а затем неожиданно одолели Полесье (1:0). Более того, ковалевцы не проигрывали уже в последних девяти матчах и стремились продлить рекордную серию. Тем интереснее должна была стать дуэль двух неудержимых соперников.

Уже на старте встречи Велетень простреливал в штрафную, но Клищук успел перехватить. Вскоре Владислав мастерски накрутил трех защитников на левом фланге штрафной и даже успел пробросить в центр, но Карпаты отбились. Впоследствии Алефиренко бил метров с 17-ти – прямо в руки Клищуку. В ответ свою пушку разрядил Альварес – мимо стойки.

На 20-й минуте хозяева все-таки сумели воплотить свое преимущество в забитый гол. После быстрого вбрасывания из-за боковой Гагнидзе пробросил мимо Бабогло на Климчука и экс-звезда Руха точно пробил под перекладину. Этот гол стал для Юрия вторым подряд. Карпаты имели шанс отыграться со стандарта, однако Мирошниченко попал в стенку.

Первый удар в створ ворот "зелено-белые" смогли нанести лишь на 30-й минуте – Пахолюк забрал мяч после удара Шаха. Впоследствии Ррапай в центре поля врезался в ногу Игора Невеша, но прозвучал сигнал воздушной тревоги и матч пришлось приостановить.

Сразу после возобновления игры арбитр пошел смотреть VAR и... показал албанскому легионеру ковалевцев красную карточку. На 41-й минуте Гагнидзе выводил Климчука практически один на один с голкипером, но Юрий поспешил с ударом и пробил в руки Климчуку.

На последней минуте тайма гости вынесли мяч за пределы штрафной после навеса с углового, где Гагнидзе в касание роскошно пробил в ворота – Клищук выдал невероятный сейв и спас львовян.

После перерыва Климчук упал в штрафной Карпат после контакта с Бабогло, но арбитр не зафиксировал нарушение. Впоследствии Невеш эффектно бил в падение через себя – мяч прошел рядом со стойкой. В середине тайма Мирошниченко дважды подряд бил по воротам Колоса – первый раз мимо ворот, со вторым справился Пахолюк.

А затем Карпаты сравняли. После подачи Мирошниченко с углового на дальнюю стойку Краснопир без всякой опеки отправил мяч в ворота. Через мгновение он мог оформить дубль пробивая головой – Пахолюк парировал. Имел Игорь еще одну прекрасную возможность забивать, но форварда Карпат подвела точность после удара в дальний угол.

На 84-й минуте Карпаты все-таки забили усилиями Невеша, но арбитр зафиксировал офсайд у Краснопира и взятие ворот отменили.

Под занавес матча Третьяков со стандарта мог вырывать для Колоса победу, но мяч просвистел над перекладиной. В конце концов, все завершилось боевой ничьей.

Колос набрал 7 очков и поднялся на вершину турнирной таблицы УПЛ. Карпаты с 2 баллами тринадцатые.

