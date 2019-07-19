toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СЕНЕГАЛ - АЛЖИР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Карпаты уступили Вересу, Олимпик разгромил Металлист 1925 – результаты товарищеских матчей украинских клубов

20:12 48 Читати українською
Карпаты уступили Вересу, Олимпик разгромил Металлист 1925 – результаты товарищеских матчей украинских клубов
Карпаты – Верес – 1:2 / официальный сайт ФК Карпаты

В рамках подготовки к сезону Олимпик уничтожил Металлист 1925, Львов минимально одолел Волынь, а Карпаты расписали ничью в матче против второлигового Вереса.

Товарищеские матчи.

Металлист 1925 – Олимпик – 0:3

Голы: Тейшейра, 5, Политыло, 50, игрок на просмотре, 85

Волынь – Львов – 1:2

Голы: Пономар, 23 – Ренан, 29, 38

Карпаты – Верес – 1:2

Голы: ?, 58 – Шестаков, 60, Ховбоша, 90

Александрия – Алтын Асыр – 5:0

Голы: Ковалец, 13, Гречишкин, 18, (пен.), Лучкевич, 20, Устименко, 67, Алибеков, 88

Донецкий Олимпик без проблем разбил Металлист 1925. Уже на 5-ой минуте Тейшейра открыл счет в матче, а во втором тайме Политыло и игрок на просмотре установили окончательный счет.

Президент Десны заявил, что 4-5 клубов могут прекратить участие в УПЛ – существует угроза возникновения двух чемпионатов

Львов минимально победил Волынь. Героем встречи стал Ренан, который отметился дублем. Карпаты же уступили Вереса, а Александрия уничтожила туркменистанского Алтын Асыр.

blog_ava
Лунин и Реал расстаются несмотря на теплый прием президента и успехи украинца – у Андрея появилась новая проблема
17:29
1248
Теги
Карпаты Карпаты Волынь Волынь Александрия Александрия Олимпик Олимпик Товарищеские матчи Верес Верес Металлист 1925 Металлист 1925 Львов Львов Товарищеские матчи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
21
мин
Сенегал
22:00
Алжир
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук