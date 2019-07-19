Карпаты уступили Вересу, Олимпик разгромил Металлист 1925 – результаты товарищеских матчей украинских клубов

В рамках подготовки к сезону Олимпик уничтожил Металлист 1925, Львов минимально одолел Волынь, а Карпаты расписали ничью в матче против второлигового Вереса.

Товарищеские матчи.

Металлист 1925 – Олимпик – 0:3

Голы: Тейшейра, 5, Политыло, 50, игрок на просмотре, 85

Волынь – Львов – 1:2

Голы: Пономар, 23 – Ренан, 29, 38

Карпаты – Верес – 1:2

Голы: ?, 58 – Шестаков, 60, Ховбоша, 90

Александрия – Алтын Асыр – 5:0

Голы: Ковалец, 13, Гречишкин, 18, (пен.), Лучкевич, 20, Устименко, 67, Алибеков, 88

Донецкий Олимпик без проблем разбил Металлист 1925. Уже на 5-ой минуте Тейшейра открыл счет в матче, а во втором тайме Политыло и игрок на просмотре установили окончательный счет.

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Львов минимально победил Волынь. Героем встречи стал Ренан, который отметился дублем. Карпаты же уступили Вереса, а Александрия уничтожила туркменистанского Алтын Асыр.