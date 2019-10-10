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Карпаты установили рекорд по количеству вызванных игроков на матчи сборных

06:00 26 Читати українською
Карпаты установили рекорд по количеству вызванных игроков на матчи сборных
Игроки Карпат / фото: ФК Карпаты

Карпаты обнародовали впечатляющий список игроков, которые отправились на матчи сборных.

Львовские Карпаты отправили 28 игроков в сборные разных возрастов на матчи, сообщает пресс-служба клуба.

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В национальную сборную Люксембурга вызваны Халль и Мартинс, а в сборную Молдовы – Бойчук. Наибольшее количество игроков львовского клуба вызваны в сборную Украины U-19 – 7.

В сборную U-21 – 2 игрока, U-18 – 1, U-16 и U-17 – по 6. Еще 3 футболистки попали в состав женской сборной Украины U-19.

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Карпаты Карпаты Люксембург Люксембург Молдова Молдова Украина U-19 Украина U-19 Украина U-17 Украина U-17
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