Карпаты официально объявили о подписании контракта со своим экс-игроком – команду усилил 33-летний Роман Мысак.

Карпаты могут подписать хавбека 9-кратного чемпиона Аргентины – он уже сыграл за "львов" на сборах

Голкипер родился во Львове и является воспитанником местной СДЮШОР Карпаты. В составе основной команды львовян Мысак уже провел 62 матча, а также вызывался в молодежную сборную Украины, за которую сыграл два поединка, не пропустив ни одного мяча.

На протяжении карьеры Мысак успел поиграть за Крымтеплицу, Орхус, Рух, Десну, Алашкерт, Днепр-1 и Колос, с которым подписал контракт в сентябре 2023 года. Именно из ковалевского клуба он перешел в Карпаты. Во львовском клубе вратарь будет выступать под 1-м игровым номером.

Соглашение подписано на 1 год. Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

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