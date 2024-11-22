В относительно равном первом тайме счет посчастливилось открыть Карпатам. Это произошло на 31-й минуте вследствие отбора на левом фланге с последующей скидкой на Чачуа. Амвросий выполнил красивый заброс за спины защитникам, а Бруниньо завершил эффектным ударом с лета – 1:0!

"Львы" могли удвоить преимущество и до перерыва, и после него, однако Невеш, Костенко и Игорь свои возможности не реализовали. Колос же после пропущенного гола обострял редко – но лучший момент второго тайма принадлежал именно гостям. На 79-й минут Кемкин выбил подачу со стандарта точно на ногу Боливару, а тот вторым касанием зацедил в перекладину (и добил над воротами).

Этот эпизод несколько пошатнул уверенность львовян, поэтому Колос провел еще два острых эпизода. В одном из них спас Кемкин, который парировал выстрел Козика с правого края штрафной. В другом же Третьяков простил хозяев, не сумев нормально пробить после заброса от Паулаускаса.

В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Карпат. Подопечные Владислава Лупашко набрали 18 очков и вернулись в топ-5 – по крайней мере на сутки. Колос остается рядом с зоной переходных матчей.

Динамо подупадает на уровне академии – бешеный отток талантов, конкуренция от Шахтера и "динамовские сердца"