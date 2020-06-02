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"Карпаты точно уходят на карантин", – журналист раскрыл страшные результаты тестирования команды на коронавирус

12:16 257 Читати українською
"Карпаты точно уходят на карантин", – журналист раскрыл страшные результаты тестирования команды на коронавирус
Карпаты / ФК Карпаты

Журналист телеканалов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас поделился инсайдом относительно ситуации во львовском клубе.

"К сожалению, ситуация во Львове намного серьезнее. Первая партия тестов уже обнаружила 13 случаев инфицирования, 7 из них – игроки первой команды.

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Цифры неокончательные, впереди вторая партия. Карпаты точно уходят на карантин. Сезон, возможно, будет доигрывать молодежный состав. Если там все здоровы", – написал Бурбас на своей странице в социальной сети Твиттер.

К слову, другие украинские СМИ также подтверждают эту информацию.

Напомним, 30 мая стало известно о заражении нескольких игроков Карпат COVID-19 и, как следствие, календарный матч 24-го тура против Мариуполя перенесли на неопределенный срок. Карпаты после 23-х туров остаются откровенным аутсайдером турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 14 очков.

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Теги
Карпаты Карпаты коронавирус Игорь Бурбас
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