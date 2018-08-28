Карпаты сыграют товарищеский матч с польской Лехией

Карпаты заполнят паузу в чемпионате Украины, связанную с матчами сборных, товарищеской игрой с Лехией.

Поединок состоится 9 сентября в Гданьске на стадионе Энерга. Начало игры в 18:30, сообщает официальный твиттер Лехии.

Также отмечается, что билеты будут стоить 5 злотых, ориентировочно 40 гривен.

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Заметим, что Карпаты накануне товарищеского матча с Лехией проведут игру 7 тура чемпионата Украины против Динамо.

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Лехия сейчас находится на 1 месте в чемпионате Польши, а Карпаты после 6 туров занимают 10 место, имея в своем активе 5 очков.