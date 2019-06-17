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Карпаты стали лидером УПЛ по количеству попыток обыгрыша – львовяне обыгрывают чаще представителей топ-5 лиг Европы

17:20 51 Читати українською
Карпаты стали лидером УПЛ по количеству попыток обыгрыша – львовяне обыгрывают чаще представителей топ-5 лиг Европы
Марьян Швед против игроков Черноморца / фото: ФК Карпаты

Львовские Карпаты имеют наибольшее количество попыток дриблинга среди команд УПЛ, при этом обогнав представителей европейских топ-5 чемпионатов.

Львовские Карпаты оказались первыми в УПЛ по количеству попыток дриблинга. По данным wyscout, в среднем "львы" идут в обыгрыш 36 раз за матч, тогда как ближайший преследователь Шахтер – 32 попытки.

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Интересно, что львовяне обошли представителей Англии, Италии, Германии и Испании. Только во Франции оказалась команда, которая пыталась обыгрывать соперника чаще Карпат – Ницца, которая имеет в среднем 38 попыток дриблинга за матч.

Напомним, Карпаты едва не вылетели из УПЛ, одержав победу над Волынью в матчах плей-офф.

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