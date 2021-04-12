"Львы" согласились на предложение Департамента здравоохранения ЛОГА пройти вакцинацию от коронавируса. На собственном примере Карпаты хотят показать ее важность и безопасность.

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"Сейчас в Украине существует большая проблема восприятия обществом вакцинации в целом и конкретно вакцины CoviShield. В основном это касается пожилых людей, которые находятся в группе высокого риска. Поэтому мы проводим вакцинацию в первую очередь для ветеранов Карпат и родителей игроков, штаба, персонала клуба.

Карпаты призывают всех вакцинироваться и убеждать своих близких в необходимости этой процедуры. Только так мы можем остановить эту ужасную болезнь, которая забрала жизни более 35 тысяч украинцев и продолжает это делать", – говорится на официальных ресурсах Карпат.

Также львовский клуб предоставляет возможность сделать прививку своим болельщикам. С подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте "зелено-белых".

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