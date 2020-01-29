Карпаты спаслись от поражения в спарринге с чемпионом Словакии

Карпаты провели первый контрольный матч на сборах в Турции. Поединок против братиславского Слована завершился миром – 1:1.

Товарищеский матч

Карпаты – Слован (Братислава) – 1:1

Голы: Назарина, 89 (пен) – Моха, 3

Карпаты: Кудрик, Мартинс, Халль, Гиоргадзе (Веремиенко, 46), Дубинчак (Слива, 29), Хахлев (Толочко, 46, Аржанов, 75), Назарина, Козак (Притула, 46), Г. Пасич (Лейоус, 46), Кадимян (Дженнингс, 46), Бойчук (Лях, 46, Кириленко, 75).

Слован (стартовый состав): Шула, Апау, Дэниел, де Кампс, Генти, Любичич, Ловат, Мустафич, Потома, Моха, де Вернон.

Удаление (с правом замены): Дубинчак, 28

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В первом матче на турецких сборах "зелено-белые" противостояли чемпиону Словакии – Словану из Братиславы. Словацкая команда, которая уверенно лидирует и в текущем сезоне национального первенства, быстро открыла счет. После подачи углового голкипер Слована быстро ввел мяч в игру и стал автором ассиста – экс-нападающий Олимпика Моха реализовал выход один на один.

"Львы" отыгрались лишь на 89-й минуте. После подачи с углового Мартинса сбили в штрафной. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Егор Назарина. К слову, в составе Карпат вышли новички Алексей Хахлев и Андро Гиоргадзе, а также Геннадий Пасич и Гегам Кадимян, которые находятся на просмотре.

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