Карпаты сообщили о двух случаях инфицирования коронавирусом
16:43 - Читати українською
Львовские Карпаты снова страдают от COVID-19.
В лагере "зелено-белых" выявлено два случая инфицирования коронавирусом. Положительные результаты тестов получили один футболист и один член персонала команды.
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Как информирует официальный сайт Карпат, инфицированные находятся в режиме самоизоляции под дистанционным наблюдением врачей. Фамилии больных пока не называются. Остальные игроки получили отрицательные результаты тестов на COVID-19.
Заметим, уже 18 октября Карпаты дома будут принимать Чайку, начало матча в 14:00.
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