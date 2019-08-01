Карпаты согласовали аренду форварда из чемпионата Бразилии, – СМИ

Львовский клуб готовит еще одно усиление атакующего звена.

Карпаты договорились с Фигейренсе по аренде форварда Жоау Диогу, утверждает Sport.ua.

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По информации источника, 20-летний форвард проведет в составе "львов" следующий сезон. Диогу является выпускником академий Крузейро и Фигейренсе. Одним из главных преимуществ молодого нападающего является его универсальность – он может сыграть как в центре нападения, так и на любом из флангов.

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В текущем сезоне в активе форварда Фигейренсе 8 матчей в бразильской Серии Б, в которых он отметился 2 голами.