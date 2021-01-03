Недавно львовяне запустили революционный для украинского футбола проект, создав официальную страницу клуба на международной платформе донатов Patreon.

Карпаты предлагают болельщикам финансировать клуб – львовяне запустили революционный для Украины проект

В своем официальном Twitter "зелено-белые" уже через шесть дней похвастались скромным достижением – клуб получил первую 1000 евро донатов от 174 сторонников (так называемых патронов).

Напомним, на зимнюю паузу львовяне пошли с 4 очками в активе – Карпаты заняли ппоследнюю строчку в группе А второй лиги.

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