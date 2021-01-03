Карпаты собрали первую 1000 евро в революционном для футбольной Украины проекте
Львовские Карпаты похвастались необычным достижением за пределами футбольного поля.
Недавно львовяне запустили революционный для украинского футбола проект, создав официальную страницу клуба на международной платформе донатов Patreon.
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В своем официальном Twitter "зелено-белые" уже через шесть дней похвастались скромным достижением – клуб получил первую 1000 евро донатов от 174 сторонников (так называемых патронов).
Напомним, на зимнюю паузу львовяне пошли с 4 очками в активе – Карпаты заняли ппоследнюю строчку в группе А второй лиги.
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