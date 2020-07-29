Карпаты собираются судиться с Шахтером из-за долгов по Бланко Лещуку

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Карпаты получили первый транш за переход Карраскаля – пришлось обращаться в ФИФА

Карпаты убеждены, что "горняки" не отдали деньги с перепродажи форварда Густаво Бланко Лещука. Такой пункт был предусмотрен в соглашении трансфера, который состоялся между клубами зимой 2017 года. По неофициальной информации, долг дончан составляет около 200 тысяч долларов.

Добавим, что Густаво Бланко Лещук провел за Шахтер всего 33 матча, отличился 8 голами и 3 ассистами. Сначала нападающего отдали в аренду Малаге на сезон 2018/19, а прошлым летом его контракт выкупил Антальяспор.

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