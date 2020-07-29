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Карпаты собираются судиться с Шахтером из-за долгов по Бланко Лещуку

15:38 - Читати українською
Карпаты собираются судиться с Шахтером из-за долгов по Бланко Лещуку
Густаво Бланко Лещук / Сайт Шахтера

Карпаты продолжают "выбивание" денег за трансферы прошлых лет.

Львовский клуб планирует подать иск к Шахтеру в ФИФА, утверждает Sportarena.

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Карпаты убеждены, что "горняки" не отдали деньги с перепродажи форварда Густаво Бланко Лещука. Такой пункт был предусмотрен в соглашении трансфера, который состоялся между клубами зимой 2017 года. По неофициальной информации, долг дончан составляет около 200 тысяч долларов.

Добавим, что Густаво Бланко Лещук провел за Шахтер всего 33 матча, отличился 8 голами и 3 ассистами. Сначала нападающего отдали в аренду Малаге на сезон 2018/19, а прошлым летом его контракт выкупил Антальяспор.

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Теги
Трансферы Карпаты Карпаты Шахтер Шахтер Густаво Густаво Бланко Лещук футбольные финансы
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