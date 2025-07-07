Львовские Карпаты во время летнего трансферного окна пытались подписать вингера Атланты Юнайтед Эдвина Москеру.

"Зелено-белые" планировали оформить трансфер футболиста, однако сам Москера отказался от переезда в Украину, сообщает журналист Мариано Олсен.

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Несмотря на то, что Карпаты предложили игроку финансово выгодные условия контракта, полузащитник решил продолжить карьеру в Мильонариосе. Москера перейдет в колумбийский клуб на правах аренды с правом выкупа.

К слову, в нынешнем сезоне Эдвин Москера провел 10 матчей Атланту, в которых забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 400 тысяч евро.

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