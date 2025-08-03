УПЛ, 1-й тур

Карпаты (Львов) – Полесье (Житомир) – 0:2

Голы: Гайдучик, 29, Назаренко, 38 (п.)

Нереализованный пенальти: Филиппов, 89 (Полесье)

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Карпаты открывали новый чемпионат Украины матчем с Полесьем. Подопечные Владислава Лупашко к сезону готовились в Австрии, где сыграли четыре спарринга: с австрийским Вольфсбергером (3:3), венгерским Дьйором (1:2), Аль-Шарджей из ОАЭ (1:1) и английским Лестером (1:2). В свою очередь Полесье вышло из отпуска еще в середине июня и уже успело сыграть два официальных матча – в рамках 2-го раунда квалификации Лиги конференций подопечные Руслана Ротаня выбили андоррскую Санта-Колому (1:2, 4:1).

Уже на 1-й минуте Крушинский пытался обострить, пробивая от левого угла штрафной – неточно. В ответ Краснопир под углом выходил один на один с Кудриком, но не сумел переиграть голкипера житомирцев.

На 12-й минуте Полесье вышло вперед. После удара Назаренко Домчак отбил мяч слева, а Крушинский с острого угла добил сферу в сетку. Арбитр, однако, решил воспользоваться VAR и зафиксировал нарушение правил со стороны Леднева, выписав ему "горчичник" и отменив взятие ворот.

В середине тайма у Краснопира был шанс выйти на свидание с голкипером, но он в последний момент оступился, а Чоботенко успел подстраховать. Впоследствии Альварес сыграл на подборе перед штрафной Полесья, но с его ударом справился Кудрик забрав мяч в падении.

На 29-й минуте житомирцы забили во второй раз, на этот раз без претензий от арбитра. После вбрасывания из-за боковой Михайличенко прострелил в штрафную с левого фланга, Педросо проиграл борьбу Гайдучику, который, на мгновение опередив бразильца, замкнул сферу в сетку. Через мгновение Карпаты провалились вблизи своих ворот, Назаренко вышел на свидание с Домчаком, но попал в голкипера.

На 36-й минуте арбитр остановил игру и пошел смотреть VAR по эпизоду, который произошел несколько минут назад у ворот Карпат. Как следствие, он назначил пенальти в пользу Полесья за игру рукой от Бабогло. Назаренко четко выполнил приговор. За 5 минут до завершения первого тайма Чачуа головой замкнул навес в штрафную под правую стойку – кипер Полесья не без проблем потащил.

Сразу после перерыва Краснопир получил передачу в штрафную Полесья, но упал после того, как Сарапий потянул его за футболку. Арбитр VAR смотреть отказался и пенальти не дал. На некоторое время игра сместилась в центр поля, практически без опасных моментов. На 63-й минуте Леднев едва не вышел один на один после заброса за спины защитника – повезло, что Домчак прочитал ситуацию и вышел далеко в поле на перехват.

В середине второго тайма Гуцуляк со штрафного закручивал в левый угол ворот "львов" – кипер Карпат уверенно забрал мяч. Впоследствии Леднев "повторил Бабогло", сыграв рукой в собственной штрафной, но снова арбитр не увидел нарушения правил. В следующей атаке Домчак длинной передачей запускал в спурт партнера, которого сбил Сарапий, сорвав перспективную атаку. Судья уже традиционно проигнорировал эпизод, едва не доведя до бешенства Лупашко.

Бруниньо с разворота стрелял под правую стойку – мяч ушел впритирку с каркасом ворот. За немного Мирошниченко со штрафного с левого фланга закручивал в ворота, Кудрик отбил мяч перед собой, но успел накрыть добивание от Витора в упор.

В конце матча Филиппов убежал по левому флангу, ворвался в штрафную, но сам не бил, а отдал в центр, где защитник мяч перехватил и выбил. Гуцуляк летел на добивание, а Бабогло пытался выбить и врезался в соперника. Арбитр во второй раз указал на отметку – Филиппов бил в левый угол, но Домчак потащил. Через мгновение кипер Карпат вышел на перехват почти до линии штрафной и спас команду от третьего гола.

Как следствие, победа Полесья и удачный дебют Руслана Ротаня в житомирском клубе в УПЛ.

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