"После бессонной ночи украинцы, многие из которых являются поклонниками Барселоны, могли бы сначала подумать, что это просто кошмар. Но нет. Каталонский клуб снова будет играть с представителями страны-агрессора, которая запускает сотни дронов и ракет по мирным жителям, больше не ограничиваясь только Украиной.

Шахтер унижает Динамо, список возглавил новый исполнитель – Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

Мы благодарны всем испанцам, которые поддерживают Украину, и осуждаем тех, кто стремится наладить связи со страной-террористом", – написала пресс-служба Карпат.

Барселона пригласила на несколько домашних матчей Хасбуллу Магомедова (Хазбика). Одной из встреч, которую посетит россиянин, будет игра с Жироной, за которую выступают Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

"Ми – Попелюшка Ліги чемпіонів": вибив Динамо і створив кіпрську сенсацію, або Як вийти із тіні Унаї Емері