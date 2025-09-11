Карпаты резко раскритиковали Барселону за приглашение россиянина на матч с украинцами
Карпаты высказались относительно решения Барселоны пригласили на несколько матчей российского блогера.
"После бессонной ночи украинцы, многие из которых являются поклонниками Барселоны, могли бы сначала подумать, что это просто кошмар. Но нет. Каталонский клуб снова будет играть с представителями страны-агрессора, которая запускает сотни дронов и ракет по мирным жителям, больше не ограничиваясь только Украиной.
Мы благодарны всем испанцам, которые поддерживают Украину, и осуждаем тех, кто стремится наладить связи со страной-террористом", – написала пресс-служба Карпат.
Барселона пригласила на несколько домашних матчей Хасбуллу Магомедова (Хазбика). Одной из встреч, которую посетит россиянин, будет игра с Жироной, за которую выступают Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат.
