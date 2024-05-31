Как стало известно Футбол 24, решение о прекращении сотрудничества Карпат с Маркевичем-младшим принадлежит руководству клуба.

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Остап имел широкие полномочия в штабе, фактически руководил тренировочным процессом, но эффективность работы была низкой. Более того, команда не всегда воспринимала его идеи, что приводило к конфликтам в коллективе. Не проявили себя, как положено, и некоторые игроки, которых он приглашал прошлым летом под долговременные контракты и хорошие условия.

Напомним, недавно инфопространство всколыхнула новость об отъезде Остапа Мироновича в Испанию еще до завершения сезона. 46-летний специалист впоследствии объяснил это семейными проблемами, выполнением своих задач в Карпатах и желанием работать самостоятельно.

К слову, "львы" досрочно вышли в УПЛ, однако в "золотом" матче уступили Ингульцу (1:2), ограничившись серебряными медалями Первой лиги.

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