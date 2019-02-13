toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Товарищеские матчи
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЭМ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ

Карпаты разгромили в спарринге Торпедо Кутаиси

21:12 153 Читати українською
Карпаты разгромили в спарринге Торпедо Кутаиси
Кристиан Понде / ФК Карпаты

Карпаты с разгромным счетом победили грузинский Торпедо Кутаиси.

Товарищеские матчи

Карпаты – Торпедо Кутаиси – 3:0

Голы: Швед (дубль), Понде

Швед: Сделаю все для того, чтобы помочь Карпатам побороться за Кубок Украины

Карпаты в спарринге встретились с представителем чемпионата Грузии Торпедо Кутаиси, сообщает официальный сайт "зелено-белых". Матч не состоялся в запланированное время из-за непогоды и был перенесен на час. Благодаря дублю Марьяна Шведа и голу Кристиана Понде "зелено-белые" одержали разгромную победу со счетом 3:0.

Товарищеские матчи

Карпаты - Торпедо Кутаиси: Среда 13 февраля 2019

Карпаты
Матч окончен
3 : 0
Торпедо Кутаиси
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Карпаты Карпаты Торпедо Кутаиси Торпедо Кутаиси Товарищеские матчи Зимние сборы Карпаты - Торпедо Кутаиси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
58
мин
Олимпиакос
19:55
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук