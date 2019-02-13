Карпаты разгромили в спарринге Торпедо Кутаиси

Карпаты с разгромным счетом победили грузинский Торпедо Кутаиси.

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Карпаты – Торпедо Кутаиси – 3:0

Голы: Швед (дубль), Понде

Швед: Сделаю все для того, чтобы помочь Карпатам побороться за Кубок Украины

Карпаты в спарринге встретились с представителем чемпионата Грузии Торпедо Кутаиси, сообщает официальный сайт "зелено-белых". Матч не состоялся в запланированное время из-за непогоды и был перенесен на час. Благодаря дублю Марьяна Шведа и голу Кристиана Понде "зелено-белые" одержали разгромную победу со счетом 3:0.