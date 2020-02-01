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Карпаты разгромили словацкий Серед в спарринге

17:20 146 Читати українською
Карпаты разгромили словацкий Серед в спарринге
Ростислав Лях / фото ФК Карпаты

Львовские Карпаты разбили словацкий Серед (3:0) в рамках товарищеского матча. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Товарищеские матчи.

Серед – Карпаты – 0:3

Голы: Лях, 7, 43, Дженнингс, 76

Карпаты: Кудрик (Горох, 80), Слива (Дубинчак, 46), Веремиенко, Гиоргадзе (Халль, 46), Якимец (Г. Пасич, 60), Хахлев (Кльоц, 46), Толочко (Назарина, 46), Притула ( Кириленко, 60), Лейоус (Кадимян, 46), Лях (Аржанов, 46, Тлумак, 80), Бойчук (Дженнингс, 46).

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Карпаты вышли вперед в дебюте поединка, голом отметился Лях. А до перерыва форвард оформил дубль, забив классным обводящим ударом. Карпаты больше владели инициативой и отличились в третий раз, на 76 минуте забитым мячом отметился Дженнингс.

Добавим, что следующий спарринг львовяне проведут против Тузла Сити, матч запланирован на 5 февраля.

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