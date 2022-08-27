Состоялись первые матчи нового сезона Первой лиги. Все результаты читайте в этой новости на "Футбол 24".

Лига А

Буковина – Эпицентр – 1:2

Голы: Скрипник, 90+3 – Кристин, 80, Чепелюк, 84

Карпаты – ФСК Мариуполь – 3:0

Голы: Тарануха, 12, Чачуа, 18, Лень, 72

Прикарпатье – Полесье – 0:3

Голы: Будковский, 9, Шастал, 23, Козак, 35

Диназ – Нива Т – 1:1

Гол: Клименко, 57 – Дедух, 42 (п)

Лига Б

Чернигов – Скорук – 1:1

Голы: Сорока, 89 (авт) – Сорока, 50

ЛНЗ – Оболонь – 0:0

Металлург – Кремень – 3:3

Голы: Сидоров, 12 (п), 37, Белоцерковец, 28 – Галата, 17, 73, Байда, 66 (авт)

Очень результативным игровой день вышел в Группе А. Лидеры ожидаемо одержали уверенные победы. Карпаты и Полесье забили по три "сухих" мяча в ворота ФСК Мариуполь и Прикарпатья соответственно.

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В Группе Б не было зафиксировано ни одной победы – исключительно ничьи. Один матч не состоялся. Полтава не смогла получить разрешение на проведение игры против Горняка-Спорт. Президент полтавского клуба Сергей Иващенко сообщил, что глава областной ОВА совсем не шел на контакт по этому вопросу.